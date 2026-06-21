北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）で、日本代表ＭＦ伊東純也（ゲンク）が先発起用に応えた。２―２で引き分けたオランダ戦はジョーカーとして途中出場。この日はオランダ戦で左ヒザを負傷したＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）に代わってスタメンに名を連ねた。２―０で迎えた後半２４分にはＦＷ上田綺世（フェイエノールト）のパスに抜け出すと、相手ＧＫと