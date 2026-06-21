きょう21日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『Golden SixTONES』(毎週日曜21:00〜)で、『24時間テレビ』マラソンランナーが登場することが予告されている。日本テレビ今回は鈴木保奈美と小手伸也をゲストに迎え、世の中のあらゆる現象が起こるギリギリを予測する見極め系バトルゲーム「ギリギリ刑事」などを展開。それに加え、番組表では、「今年の24時間テレビ“マラソンランナー”が登場!!」と予告されている。MCのSixTON