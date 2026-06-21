【モデルプレス＝2026/06/21】AKB48の水島美結が6月20日、自身のInstagramを更新。シースルーのスカート姿を公開した。【写真】22歳AKBメン「レベチのスタイル」美脚透けるシースルーコーデ◆水島美結、シースルースカートから美脚のぞく水島は「やっと着れたお気に入りのスカート」とコメントし、イベントで着用した私服姿を公開。黒いTシャツに白のシースルーロングスカートを合わせたモノトーンのコーディネートで、スラリとし