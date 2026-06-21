【モデルプレス＝2026/06/21】歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が6月21日、自身のInstagramを更新。長女で女優の堀越麗禾（市川ぼたん）と長男で八代目・市川新之助を襲名した勸玄のお墓参りの写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】48歳歌舞伎俳優「時が経つのは早いですね」2人でお墓参りする長女＆長男◆市川團十郎、麻央さんの祥月命日で子ども達がお墓参り團十郎は「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました」「