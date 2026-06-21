【モデルプレス＝2026/06/21】Snow Manの宮舘涼太が20日放送のTBS系バラエティ番組「世界くらべてみたら」（よる8時〜）に出演。自身の父親とLINEをしているアイドルを実名告白した。【写真】スノ宮舘の父親と親密な人気芸能人◆Snow Man宮舘涼太、自身の父親とSixTONESメンバーの親密ぶりをぶっちゃけこの日の放送でSixTONESのジェシーとの関係性を聞かれた宮舘は「ご飯も食べに行きますし、飲みにも行きます」とプライベートでも