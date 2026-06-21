俳優の畑芽育さん（24）が2026年6月13日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。「ずっとずっと私の人生を支えてくれる記憶になります」国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」でアンバサダーをつとめた畑さん。「今日という日はきっと、ずっとずっと私の人生を支えてくれる記憶になります」といい、ドレス姿のショットを含む5枚の写真を投稿した。畑さんは「音楽に携わるすべての皆様にリスペク