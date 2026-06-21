決して芝居がまずいということではない。せりふのテンポはいいし、演技にスピード感もある。ただ、この役は小池栄子に向いていない印象なのだ。Snow Man渡辺翔太と芳根京子の“絆”をファン警戒 清純派女優が持つSTARTOとの太いパイプNHK土曜ドラマ「ムショラン三ツ星」は、一流レストランの元シェフが刑務所の管理栄養士として働くことになり、受刑者や刑務官を相手に四苦八苦する社会派コメディーで、評判もいい。その栄養士