【桧山珠美 あれもこれも言わせて】サッカーW杯「ハイドレーションブレーク」のCMに賛否 スポーツ中継とCMのルールは競技によって決まってますか？13日、NHKで放送された「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」。昨年スタートした音楽イベントの第2回。京都で行われた第1回に負けず劣らず盛大に行われた。今年は会場を東京に移し、会場の名は「TOYOTA ARENA TOKYO」。最初に「TOYOTA」の企業名が堂々と映し出されたのを目にした時は面食