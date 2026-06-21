「この患者は嫌がらなかった」店に出入りする10代女性のカラダを弄び…岐阜66歳美容室経営者の呆れた言い訳エロ鍼灸院長は、わいせつ行為に及んだ女性の様子をタブレットにこう入力していた。施術中の30代女性の下半身を触るなどしたとして、警視庁新宿署は16日、「新宿西口鍼灸整体院」の院長、宮本啓稔こと宮本昇被告（55）を不同意わいせつの疑いで再逮捕した。容疑内容はこうだ。昨年8月23日午後8時過ぎ、宮本被告は被