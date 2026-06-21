TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が21日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。近年の気候について話した。番組冒頭、安住アナは「昨日土曜日はアスファルトの上に水たまりがしっかりできるくらい雨が降りました、スニーカーが水を吸ってしまいましたけど」とコメント。7日頃に関東甲信地方の梅雨入りが発表され、「一週間見てみますと梅雨だなという感じがいたします