◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦チュニジア０―４日本（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本代表が２０日（日本時間２１日）、１次リーグ（Ｌ）第２戦でチュニジアと戦い４―０で勝利。勝ち点を４に伸ばした。結果によって決勝トーナメント（Ｔ）進出を左右する一戦、Ｗ杯通算１０