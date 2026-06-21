◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４ー０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、１次リーグ第２戦で同４５位のチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばした。前半にＭＦ鎌田大地が左足ヒールで華麗に先制。ＦＷ上田綺世が右足で追加点を奪った。