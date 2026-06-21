◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）ＦＩＦＡランク４５位のチュニジア代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組２戦目で同１８位の日本代表に敗れて、１次Ｌ敗退が決定した。前半４分、ＭＦ鎌田大地の２戦連発弾で先制されると、前半３１分には、ＤＦ板倉滉の縦パスを受けたＦＷ上田綺世がボールを運び、エリア手前右からミドルシュートを放ち、ゴール左に突き刺さり２点目を