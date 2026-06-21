今週の女性騎手2人は明暗が分かれた。まず“暗”は佐々木世麗（23）。3月31日〜4月2日以来となる週間未勝利。17日の6R（ダート820メートル、12頭立て）では2番人気グレールール（牝5＝野田、父モーニン）に騎乗して惜しくも鼻差で敗れるなど2度の2着はあったが、今年の勝利数はちょうど40のまま足踏みした。一方で“明”の塩津璃菜（21）は先週ナイター開催のメーン競走で初勝利を挙げるなど勢いに乗り、今週も好調をキープ