◇W杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。初戦のオランダ戦で話題となった“神解説”が再びさく裂し、「2ミリぐらい入ってた」「股→サイドネットは神」「99・99999％は勝ちます」な