■これまでのあらすじ同居する母を亡くした妻。おばあちゃん子だった娘は悲しみにくれつつ、祖母が作っていたトマトを自分でも作りたいと言い出す。そこで妻は母が借りていた農園を引き継ぐことにするが…。お隣の区画の三條さんは、長いこと貸し農園を楽しんでいる方だそうです。亡き母とも顔見知りの仲だったそうで、最初は気さくでいい人だなと思ったんですが…。種を植えたばかりのうちの区画を平然と横切っていく姿を見て、驚