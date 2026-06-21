日本野球機構(NPB)は21日の公示を発表。ロッテはカスティーヨ投手を登録しました。新助っ人のカスティーヨ投手は、開幕に向けオープン戦でも登板を重ねるも、3月11日のオリックス戦で違和感を訴え途中降板。翌日、「左ハムストリングスの損傷」と発表され、痛恨の離脱となっていました。それでも5月9日のファーム戦で実戦復帰すると、4度のリリーフ登板で防御率2.25。直近2登板はいずれも1イニングを無失点に抑えています。