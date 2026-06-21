◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年6月21日エスコンF）日本ハムがミスの連鎖で失点を重ねた。4回2死満塁で三塁・野村の後逸で2点を追加してしまった。5回は無死一塁で、二ゴロをカストロがジャックル。二塁へ送球もリプレー検証の末、野選で一、二塁となった。清宮幸の好プレーで2死三塁としたが、金村が石塚に適時二塁打を浴びると、川瀬の右前打を右翼・万波がまさかの後逸。集中力を欠いたプレーで6点目