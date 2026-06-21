「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦。後半３８分にＦＷ上田綺世がこの試合２点目となるヘディング弾を決めて４点目。１０年南アフリカ大会のデンマーク戦の３得点を上回る日本Ｗ杯史上１試合最多得点とした。右サイドを佐野からのクロスに体を目いっぱい伸ばして頭で合わせた。１試合２得点も日本史上初となった。