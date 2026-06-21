サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＦ組の日本−チュニジア戦が行われた２１日、大阪市の繁華街・道頓堀で厳戒態勢がとられ始めた。午後１時過ぎから、大阪府警の警察官らが道頓堀川にかかる道頓堀橋に続々集結。「ワールドカップで、警備です」と、欄干に飛び込み防止用のシートをかける作業に追われていた。乗り越えにくい戎橋に比べ、川に飛び込みやすい道頓堀橋への厳重なガード。通行人も「ダイブ防止や」「飛び込む人おるん？