合意発表を受けて、日本人乗組員3人を乗せたタンカーがホルムズ海峡を通過。政府は全ての日本人がペルシャ湾外に退避したと発表しました。【写真で見る】イラン攻撃前、ホルムズ海峡の船舶の様子しかし20日夜、イランは海峡の再封鎖を宣言。タンカー運航と原油供給は果たして正常化するのでしょうか。“戦闘終結”でホルムズ海峡は？株価上昇も不安ぬぐえぬ現場週明けから“うなぎ登り”となった株価。16日、日経平均株価は史上初