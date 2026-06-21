第2子誕生を発表したドジャースの大谷翔平選手が、20日（日本時間21日）早くも復帰。2試合ぶりのホームランで自ら祝砲を打ち上げた。祝福ムードに包まれる球場に現れた大谷。19日（日本時間20日）の試合は妻・真美子さんの出産のため欠場し、その後、SNSで「この素晴らしい日を家族みんなで迎えられたことに大きな喜びを感じています」と第2子の誕生を報告した。20日（日本時間21日）は早速チームに合流し、迎えた第4打席で、出場2