suis from ヨルシカの新曲「猫日」（ねこじつ）が、7月より放送のTVアニメ『猫と竜』のオープニングテーマに起用。また、同曲を使用したアニメのPVも公開となった。 （関連：【映像あり】suis from ヨルシカの新曲「猫日」がOPテーマ、TVアニメ『猫と竜』PV） 本アニメは、猫に育てられた竜、猫、そして人間たちの不思議な絆を描くファンタジー。今作のために書き下ろされた「猫日」は、suis本人が