『FIFAワールドカップ2026』グループF第2節が20日（日本時間21日）に行われ、日本代表とチュニジア代表がメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦した。この試合はワールドカップ（W杯）の通算1000試合目ということで、審判団はアディダスのロゴとスリーストライプが金色の特別仕様ウェア＆袖に特別パッチを着用。選手たちもユニフォームの左袖部分に同じく「MATCH 1000」と記された金色の記念パッチを着けてプレーした。