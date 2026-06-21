現地時間20日に行われたFIFAワールドカップ2026のグループF・第2節のチュニジア代表と日本代表の一戦を受け、同グループ内での決勝トーナメント進出の条件をまとめた。今大会から出場国が32カ国から48カ国に拡大されたW杯。12組に分かれた各グループ上位2カ国に加え、各組3位のうち成績上位8カ国が決勝トーナメントへ進出する。また、グループステージの順位決定方法も変更され、従来は勝ち点で並んだ場合、グループ全体の得失