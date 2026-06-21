森保一監督が率いる日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのF組２節で、チュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦。４−０で快勝し、今大会初勝利を挙げた。二度ビハインドを負うも、粘り強く戦い続け、オランダと２−２で引き分けたオランダ戦から中５日。この日は、開始４分で抜群のパスワークから鎌田大地が先制点を奪うと、31分に上田綺世が鮮烈なミドルシュートで追加点を挙げた。その後は、