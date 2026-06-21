FIFAワールドカップ2026・グループF第2節が日本時間21日に行われ、チュニジア代表と日本代表が対戦した。初戦で強豪国オランダ代表に2度追いつきドローに持ち込んだ日本の次なる相手は、初戦でスウェーデン代表に1−5の大敗を喫し、電撃的な監督交代で世界を驚かせたチュニジアだ。エルヴェ・ルナール新監督が率いる「全く別のチーム」からいかに早く得点を奪い、相手のプランを崩させるかが日本にとって重要。森保一監督はオ