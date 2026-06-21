現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦの日本代表とチュニジア代表がメキシコ・モンテレイで対戦。日本は開始４分にいきなり中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込む。後半は長く膠着状態が続いたものの、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也がダメ押し弾、さらに83分には上田の技ありヘッドで４点目。過去最多得点をマークして４−０で