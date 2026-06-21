21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節で日本代表はチュニジア代表と対戦。上田綺世がW杯での日本人初となる1試合2ゴールを記録した。初戦でオランダ代表と2ー2の引き分けに終わった日本。勝利すればグループステージ突破が大きく近づくチュニジア戦で、上田が躍動した。前半4分に鎌田大地が2試合連続ゴールを記録して先制すると、31分に上田が持ち出すと、パスを出さずにボックス内に入ったところで右足一閃。低空