2026年６月20日（日本時間21日）、日本代表が北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアと対戦した。ワールドカップ本大会通算1000試合目のメモリアルマッチに臨む日本のスタメンは以下の通りだ。システムは３-４-２-１で、GKは鈴木彩艶、３バックは冨安健洋、板倉滉、伊藤洋輝。２ボランチは佐野海舟と田中碧で、右ウイングバックは伊東純也、左ウイングバックが中村敬斗。２シャドーは堂安律と鎌田大地、そ