21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節で日本代表はチュニジア代表と対戦した。初戦でオランダ代表と2ー2の引き分けに終わった日本。勝利すればグループステージ突破が大きく近づくチュニジア戦で、前半から選手たちが躍動した。開始4分、GK鈴木彩艶からボールをつなぐと、相手に一度も触らせずに最後は鎌田大地が中村敬斗のグラウンダーのクロスをバックヒールで合わせて先制。2002年の稲本潤一以来となるW杯で2戦