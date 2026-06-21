声優の木村良平と安済知佳が6月20日、大阪梅田の茶屋町一帯で開催中のアニメを中心とした「推し」コンテンツが集う参加型フェス「ちゃやまち推しフェスティバル2026」にて、「ぐらんぶるSeason3 ぐらんぶる華金ラジオinちゃやまち推しフェスティバル2026」に出演した。 「ぐらんぶる」（井上堅二原作・吉岡公威作画）は、ダイビングに取り組み、飲み会も盛んな大学のサークルを舞台とする人気コミック。2018年にテレビ