中国で薬草の香りがするブレスレットや薬草入り香り袋などのトレンド商品が若い消費者の間で静かな人気を集めている。中国紙が伝えた。専門家は中医薬文化グッズの人気について「人びとの健康志向と文化体験への需要にも応え、現代の暮らしに合わせて変化している結果だ」とみている。東方新報によると、「00後（2000年代生まれ）」の王思雨さんのベッド脇には7、8個の薬草入り香り袋が掛けられている。安眠用、風邪予防用、普段使