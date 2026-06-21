◇インターリーグドジャース2―3オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャースは20日（日本時間21日）、リリーフのブレーク・トライネン投手（35）を右肘の炎症のため負傷者リスト（IL）に入れたことを発表した。代わりに3Aからチェイス・マクダーモット投手（27）を昇格させた。トライネンはリリーバーとして今季ここまで、チーム3位タイの29試合に登板。前日19日（同20日）の試合では9回から5番手として登板し