お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。18歳下の妻でタレントの奥森皐月（22）との結婚を決めた際の奥森の驚きの言葉を明かした。岩井は奥森とはバラエティー番組の共演で出会い、奥森が卒業後に食事に誘われたが、成人前であったため断っていたところ「泣かれちゃった時があって。電話ですね」と奥森が18歳を過ぎてから2人で会うようになったという。