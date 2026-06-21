サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場している日本代表（世界ランキング１８位）は日本時間２１日、メキシコ・モンテレイで１次リーグ（グループリーグ）Ｆ組の第２戦、チュニジア（同４５位）戦に臨み、４−０で勝利して勝ち点３を手にした。初戦のオランダ戦で引き分けていた日本は勝ち点を４に伸ばしてＦ組２位につけ、決勝トーナメント進出へ前進した。日本代表は前半４分に鎌田大地（クリスタルパレ