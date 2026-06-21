元サッカー日本代表の遠藤保仁氏が２１日、東京・渋谷で行われた、サッカーＷ杯の日本−チュニジア戦のパブリックビューイングに、三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの岩田剛典と出席した。日本は前半に２点をリード。ハーフタイムトークショーでステージに登壇した遠藤氏は、１５分間のハーフタイムの過ごし方について「ロッカールームはどんな雰囲気なんですか？」と問われると、「僕だったらシャワー浴びてる時間です