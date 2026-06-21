意思に反して声や体の動きが出てしまう病気、「トゥレット症」をもっと知ってほしい」。そんな願いが1冊の本になりました。出版のきっかけは、CBCテレビが放送したドキュメンタリー番組です。 【写真を見る】｢胸がきゅっとなる｣ 意思に反して声や体が動くトゥレット症 “あるある”を描いた1冊の児童書に込められた思い 名古屋市千種区の書店。この日、ウーバー配達員の𥔎松怜音さん(31)の姿が。CBCテ