たばこや薬物など、やめたくてもやめられない“依存症”。今増えているのが「ギャンブル依存症」です。家庭も崩壊させてしまうれっきとした精神疾患。その実態を追いました。 【写真を見る】娘の祝い金にも手をつけて… 抜け出せないギャンブル依存症 ｢性格の弱さではなく脳の病気｣ 国内ではカジノ解禁構想も 5月14日、名古屋の金山駅前で行われた「ギャンブル依存症」の問題について啓発する街頭活動。主催したのは、当事者やそ