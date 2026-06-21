W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われた。3-0でリードの後半、日本テレビ中継で解説していた本田圭佑が、相手の守備に「これで何でファウルちゃうの？！」と怒りの声を上げるシーンがあった。後半34分、左サイドで突破を図った鈴木唯人に相手が2人がかりでチェック。倒されたが、審判は笛を吹かなかった。森保監督