日本とチュニジアが対戦日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦し4-0で勝利した。2得点1アシストを記録したFW上田綺世は試合後のフラッシュインタビューで振り返った。日本代表はオランダ戦で負傷したMF久保建英に代わってMF伊東純也がスタメン起用した。ボランチはMF佐野海舟とMF田中碧のコンビとなり、3バックの一角としてDF冨安健洋もスタメンで出場