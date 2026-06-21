俳優セス・ローゲンは、ジェームズ・フランコと再び一緒に仕事をする「予定はない」という。 【写真】“相棒”から三行半を突き付けられたジェームズ・フランコ 「スモーキング・ハイ」や「ディス・イズ・ジ・エンド俺たちハリウッドスターの最凶最期の日」「ソーセージ・パーティー」など、数々のヒット映画を共に送り出してきたセスとジェームズだが、ジェ