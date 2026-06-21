森保監督がチュニジア戦を総括した森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイでFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0で完勝。試合後に森保監督が「思い切ってパフォーマンスしてくれて良かったと思います」試合を総括した。試合は前半にMF鎌田大地とFW上田綺世のゴールで2-0とリード。後半に入っても