日本が4ゴールを奪って完勝日本代表が”鬼門”の第2戦を勝利して決勝トーナメント進出に大きく近づいた。現地時間6月20日にメキシコのモンテレイで、北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組のチュニジア代表戦に臨んだ日本は4-0の勝利を収めた。この試合は1930年に開催された第1回のW杯から通算1000試合目のメモリアルゲームになった。特別な祝福ムードもある中、森保一監督は初戦のオランダ代表戦から4人のスタ