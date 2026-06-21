僕が見たかった青空 2023年6月15日に結成されたアイドルグループ僕が見たかった青空（通称：僕青）が20日、山梨・河口湖ステラシアターで「僕が見たかった青空全国ツアー2026春」のファイナル＆結成3周年記念ライブ「結成3周年記念僕が観たかった『青空野外』ライブ2026」を開催した。【写真】僕が見たかった青空、河口湖ステラシアターステージの模様あいにくの雨模様となったものの、会場にはグループの結成3周年