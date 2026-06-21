2-0で前半を折り返すと、後半にも2得点を決めて勝利に貢献森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節のチュニジア代表戦に4-0で勝利した。FW上田綺世が4点目を奪い、W杯での4得点は日本代表史上最多得点記録となった。前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地がバックヒールで合わせて先制に成功。鎌田のゴールは2018年ロシア大会コロンビア