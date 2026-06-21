日本テレビ系の生中継で解説サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦した 。日本テレビ系の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、後半の追加点の場面で「99.9999％勝ちます」と勝利を確信した。2点リードで迎えた後半24分、日本はスタメン出場の伊東純也が上田綺世の縦パスに抜け出してゴールを