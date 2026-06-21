日本テレビ系の生中継で解説サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦した 。日本テレビ系の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、後半に生まれた伊東純也のゴールを「成長の証」と称賛した。スタメン出場の伊東は後半、チームがなかなか攻め手を見出せずにいた時間帯に見事なゴールを奪った 。膠着状