◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。勝ち点を４に伸ばし、Ｆ組の２位に。１次リーグ突破をほぼ確実とした。＊＊＊１試合を残して、決勝トーナメント進出をほぼ手中に収めることに成功した森保ジャパン。オランダ（勝ち点４、得失点＋４、総得点７）を追う２位（勝ち点４