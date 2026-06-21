◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本は、１次リーグ第２戦でチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばした。４点差はアジア勢最大得点差勝利。次戦のスウェーデン戦で引き分け以上となれば、２位以内での決勝トーナメント進